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  3. ABD Başkanı Trump'tan çirkin sözler! Kardeşiyle evlendi diye duydum

ABD Başkanı Trump'tan çirkin sözler! Kardeşiyle evlendi diye duydum

ABD Başkanı Trump'tan çirkin sözler! Kardeşiyle evlendi diye duydum

Donald Trump Demokrat Parti'li kadın kongre üyesi Ilhan Omar için iğrenç bir söylemde bulundu. Trump, Ilhan Omar için "kardeşiyle evlendi diye duydum" açıklamasında bulunarak ABD'deki bütün kesimlerce eleştiri yağmuruna tutuldu.

ABD Başkanı mitingde Müslüman Kongre üyesi için 'Kardeşiyle evlendiğini duydum' dedi, kalabalık dört demokrat kadın siyasetçi için 'Geri gönder' sloganları attı.

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Carolina'daki Greenville'de seçmenleriyle buluştu.

Williams Arena'daki buluşma, tam bir ırkçılık gösterisine dönüştü.

Söz konusu sloganların hedefi, Trump'ın dört Demokrat Parti'li kadın Kongre üyesiydi.

Trump, daha da ileri giderek Kongre'ye seçilen ilk iki Müslüman kadından biri olan Ilhan Omar'a saldırdı.

ABD Başkanı, kameralar önünde "Kardeşiyle evlendiğini duydum" cümlesini kurdu.

Trump ayrıca İlhan Omar'ın El Kaide'yi desteklediğini ileri sürdü.

CNN International, gelişmeyi manşetinden "Geri gönder sloganları Trump'ın yeniden seçilmek için çirkin planını gösteriyor" başlığıyla verdi.

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