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13 Haziran 2019 Perşembe 17:18 | Son Güncelleme: 13 Haziran 2019 Perşembe 17:27

ABD Başkanı Trump'tan 'balina' gafı

ABD Başkanı Trump'tan 'balina' gafı

ABD Başkanı Donald Trump yine gaflarıyla gündemden düşmüyor. Trump bu kez de yaptığı 'balina' gafıyla alay konusu oldu.

ABD Başkanı Donald Trump bu kez de yaptığı 'balina' gafıyla alay konusu oldu.

Başkan Trump bugün attığı tweette Galler Prensi Charles için (Prince of Wales) yanlışlıkla Balinalar Prensi (Prince of Whales) kelimesini kullandı, sosyal medyada olay oldu.

Trump paylaşımında "Her gün 'yabancı hükümetlerle' buluşup konuşuyorum. Daha yeni İngiltere Kraliçesi (Birleşik Krallık), Balinalar Prensi, İrlanda Başbakanı, Fransa Cumhurbaşkanı ve Polonya Cumhurbaşkanı ile görüştüm. Ve 'her 

Trump'ın bu Galler Prensi'ni 'Balinalar Prensi' olarak yazması kısa sürede Twitter'da 'trending topic' listesinde 2. sıraya yükseldi. Pek çok kişi sosyal medyada Trump'ın eski gaflarını da paylaşarak kendisi ile dalga geçti.

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