ABD Başkanı Trump, Pennsylvania Başsavcısının istifasının istendiğini açıkladı

Başsavcı Shapiro mesajında “Posta oylamasında, nerede oy vereceğiniz veya başka bir şeyle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var? Demokratların Seçmen Yardım Hattı’nı arayın. Birileri size yardımcı olacaktır” ifadelerini kullandı.

DHA'da yer alan habere göre, Seçimlerin hala sayıldığı kritik eyalet olan Pennsylvania Başsavcısı’nın bu mesajı ‘yanlı’ olarak değerlendirilirken, Başkan Trump, Başsavcı Shapiro’yu eleştiren makaleyi yayınlayarak “PA (Pennsylvania) Başsavcısının ‘Kenara Çekilmesi’ talepleri doğuyor” dedi.

OY SAYIMININ DEVAM ETTİĞİ DÖRT EYALET BEKLENİYOR

ABD Başkanlık Seçimleri’nde Pennsylvania (20 delege), Kuzey Karolina (15 delege), Georgia (16 delege) ve Alaska (3 delege) eyaletlerinde oy sayımı devam ediyor.

Öte yandan ABD basının bir kısmı Nevada (6 delege) ve Arizona’da (11 delege) oy sayımının devam ettiğini belirtirken, diğer bir kısım ise bu iki eyalette Joe Biden’ın kazandığını açıkladı.