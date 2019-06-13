  • $5,8375
  • 6,6041
  • 250.836
  • 91.418
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
13 Haziran 2019 Perşembe 11:17 | Son Güncelleme: 13 Haziran 2019 Perşembe 11:17

ABD Başkanı Trump: Kuzey Akım 2 gaz boru hattına yaptırım düşünüyorum

ABD Başkanı Trump: Kuzey Akım 2 gaz boru hattına yaptırım düşünüyorum

ABD Başkanı Donald Trump, "Kuzey Akım 2 projesi için yaptırım düşüyor musunuz?" sorusuna, Rusya’dan Almanya’ya doğal gaz taşıyacak olan Kuzey Akım gaz petrol boru hattını engellemek için yaptırımlar düşündüğünü belirterek, bir kez daha Avrupa ülkelerini Rus doğal gazından vazgeçerek ABD’den sıvılaştırılmış doğal gaz almaya çağırdı.

ABD Başkanı Donald Trump, "İnsanların istedikleri şeyi yapma hakları vardır. Boru hattı problemini ortaya atan benim” dedi. Trump, geçen yıldan beri Rusya’nın Almanya'yı enerji ihracıyla esir olacağını söyledi.

Doğu Rusya’dan başlayan Baltık Denizi'nin altından Kuzey Almanya’ya gaz taşıyacak olan Kuzey Boru Hattı'na ABD’nin önceki başkanları da karşı çıkmıştı. ABD ve birkaç Avrupa ülkesi Kuzey Akım Boru Hattı'yla Rusya’nın Ukrayna’daki petrol ve doğalgaz boru hatlarını baypas ederek enerji akımını komşularına karşı silah olarak kullanmasından korktuğu kaydedildi.

Rusya ve Almanya Kuzey Akım 2’nin yalnızca ekonomik bir proje olduğunu savunuyor. Rusya enerji devi Gazprom, Royal Dutch Shell ve Wintershall’ın  finansmanıyla gaz boru hattını inşa ediyor.
ABD’li Tekrar Senatörü Ted Cruz ve New Hampshire Senatörü Jeanne Shaheen, geçen ay Kuzey Akım 2 projesi için kullanılan gemilere yaptırım uygulanması için kanun teklifi vermişti.

Trump yönetimi, Avrupa’nın Rusya’dan petrol ve gaz almasının yerine, tankerlerle ABD’den sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) almasını istiyor.

Polonya Petrol ve Gaz Firması, ABD'den yılda 1,5 milyon ton LNG almak için anlaşma imzaladı. Polonya daha önce de ABD'den bir milyon ton LNG almak için anlaşma imzalamıştı.
(İHA)

Sakarya´da Düzenlenen Tarihi Eser Operasyonunda 2 El Yazması Tevrat Ele Geçirildi

<p>ABD´nin S-400 anlaşması üzerinden Türkiye´ye F-35 şantajı devam ederken, F-35 muadili savaş uçakl

´Türkiye, F35 Yerine J-31´i Ve Su-57´yi Alabilir´

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Antalya'da beş yıldızlı otellerin yanıbaşında çardakta tatil

ESA'dan asteroit uyarısı

Copyright 2019
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.