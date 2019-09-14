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ABD Başkanı Trump duyurdu: Bin Ladin'in oğlu öldürüldü

ABD Başkanı Trump duyurdu: Bin Ladin'in oğlu öldürüldü

ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı son dakika açıklaması ile, terör örgütü El Kaide'nin lideri Usame bin Ladin'in oğlu Hamza bin Ladin'in öldürüldüğünü doğruladı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Usame bin Ladin'in oğlu ve El Kaide'nin üst kademede yer alan üyesi Hamza bin Ladin, Afganistan-Pakistan bölgesinde ABD'nin terörle mücadele operasyonunda öldürüldü." ifadesi kullanıldı. 

Açıklamada, Hamza bin Ladin'in ölümünün, "El Kaide'yi hem önemli liderlik yeteneklerinden hem de örgütün önemli operasyonel faaliyetlerinden yoksun bıraktığı" belirtildi. 

Hamza bin Ladin'in ne zaman öldürüldüğüne ilişkin ise bilgi verilmedi. 

(AA)

 

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