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ABD Başkan Yardımcısı Pence, Irak ziyaretinde Bağdat yetkilileriyle görüşmedi

ABD Başkan Yardımcısı Pence, Irak ziyaretinde Bağdat yetkilileriyle görüşmedi

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, sürpriz bir şekilde geldiği Irak'ta ABD'li askerleri ziyaret ettikten sonra Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ve Başbakan Mesrur Barzani ile görüştü ancak Irak merkezi hükümeti yetkilileriyle bir araya gelmedi.

Irak Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Pence'in, Irak güvenlik güçlerine terör örgütü DEAŞ ile mücadelede destek veren Enbar'ın batısındaki Aynu'l Esad Üssü'nde bulunan ABD'li askerleri ziyaret ettiği belirtildi.

Pence'in, Enbar'dan sonra Erbil'e geçtiği, Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ile de telefonla görüştüğü ifade edildi.

Açıklamada, Pence ile Abdulmehdi'nin telefon görüşmesinde, iki ülke arasındaki ilişkiler ve dayanışmanın güçlendirilmesinin yanı sıra Irak'taki hükümet karşıtı gösterilerde dile getirilen reform taleplerine karşılık verilmesi için gerçekleştirilen icraatlar ve reformların ele alındığı bildirildi.

Abdulmehdi'nin, Irak'ın egemenlik ve istikrarının önemi, Irak'taki tüm unsurların çıkarlarının korunmasıyla silahın devletin elinde olmasına vurgu yaptığı belirtildi.

Pence de Twitter hesabı üzerinden askeri üste eşi Karen Pence ile çektirdiği fotoğrafları paylaşarak, Şükran Günü için Irak'ta olmaktan gurur duyduğunu ifade etti.

- Pence, Erbil'de Barzani ile görüştü

IKBY medyasında yer alan haberlere göre Pence, Enbar'daki ABD askerlerini ziyaret ettikten sonra Erbil Uluslararası Havalimanı'nda IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ve Başbakan Mesrur Barzani ile bir araya geldi.

- Trump da sadece ABD askerlerini ziyaret etmişti

ABD Başkanı Trump da 26 Aralık 2018'de Irak'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirerek, herhangi bir Iraklı yetkiliyle görüşmeden Aynu'l Esad Askeri Üssü'ne gitmişti.

Iraklı siyasiler ve İran'a yakın milis güçleri, Trump'ın geçen yıl yaptığı ziyarete büyük tepki göstermiş ve Irak'ın egemenliğinin ihlal edildiğini savunmuştu.

Saddam Hüseyin rejimini devirmek için Mart 2003'te Irak'ı işgal eden ABD'nin bu ülkede bilinen 9 askeri üssü var. ABD, 2011'de Irak'tan çekilse de buradaki varlığını bu üslerle güçlendirdi. ABD'nin Irak'ta halihazırda yaklaşık 5 bin askeri bulunuyor.  (AA)


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