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  3. Teknoloji firmaları 45 milyondan fazla çocuk istismarı görüntüsü tespit etti

Teknoloji firmaları 45 milyondan fazla çocuk istismarı görüntüsü tespit etti

Teknoloji firmaları 45 milyondan fazla çocuk istismarı görüntüsü tespit etti

New York Times, teknoloji şirketlerinin geçen sene internette, çocukların cinsel tacize uğradığını gösteren 45 milyondan fazla fotoğraf ve görüntü tespit ettiğini ortaya koyan araştırma yayımladı

İnternette çocuk istismarı görüntülerinde büyük artış olduğu ve teknoloji şirketlerinin geçen sene çocukların cinsel tacize uğradığını gösteren 45 milyondan fazla fotoğraf ve görüntü tespit ettiği bildirildi.

New York Times gazetesi, online platformlardaki çocuk istismarı görüntülerinin geçen yıl diğer senelere göre iki kat arttığını ortaya koyan araştırma yayımladı.

Buna göre, teknoloji şirketleri, geçen sene online platformlarda çocukların cinsel tacize uğradığını gösteren 45 milyondan fazla fotoğraf ve görüntü tespit etti. Cinsel taciz mağdurları arasında 3-4 yaşındaki çocuklar da yer alırken bazı görüntülerde işkenceye maruz kalan çocuklara da rastlandı.

(AA)

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