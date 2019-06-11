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11 Haziran 2019 Salı 10:57 | Son Güncelleme: 11 Haziran 2019 Salı 10:57

ABD, Assange'ın iadesi için talepte bulundu

ABD, Assange'ın iadesi için talepte bulundu

ABD'nin, WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange’ın iadesi için İngiltere’ye resmi bir talepte bulunduğu iddia edildi

ABD basınının iddiasına göre, ABD WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'i iade etmesi için İngiltere’ye talepte bulundu.

Assange, 2012 yılında, Londra'daki Ekvador Başkonsolosluğu'na sığınmıştı. Güney Amerika ülkesi, 11 Nisan'da sığınma hakkını iptal ettiği Avustralyalı gazeteciyi, İngiliz makamlarına teslim etmişti.

ABD Ordusu'nun Irak ve Afganistan'daki operasyonları hakkında binlerce gizli belgeyi yayınladığı için ölüm cezası alması gündemde olan Assange için İsveç Savcılığı da tecavüz iddiasıyla 13 Mayıs’ta yeni bir soruşturma açtı. Assange, sağlık durumundaki bozukluk nedeniyle 30 Mayıs'taki ABD'ye iade sürecinin hazırlık duruşmasına katılamadı.

Assange'ın avukatı Gareth Pierce, mahkemeye müvekkilinin sağlığının iyi olmadığını, hapishanede durumunun ciddi bir şekilde kötüleştiğini ve güçlükle konuşabildiğini söyledi. Kıdemli Bölge Hakimi Emma Arbuthnot, davanın 12 Haziran'da görüleceğini ve bütün taraflar için uygunsa Belmarsh Cezaevi'nde gerçekleştirilebileceğini söyledi.

(İHA)

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