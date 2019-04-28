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ABD 8 yaşındaki kahramanı konuşuyor

ABD 8 yaşındaki kahramanı konuşuyor

ABD’de bir araç hırsızı, arka koltuğunda 2 çocuğun bulunduğu aracı çalmaya çalıştı. Aracın çalındığını fark eden 8 yaşındaki erkek çocuk, arka kapıyı açarak 10 yaşındaki ablasını kolundan tutarak araçtan atladı.

ABD'nin Ohio eyaletinde yer alan Middletown bölgesinde meydana gelen olayda, 8 yaşındaki çocuk ve 10 yaşındaki ablasının arka koltuklarında oturdukları ve park halinde olan araç çalındı.

Aracın hareket etmeye başladığını fark eden 8 yaşındaki çocuk, ablasını kolundan tutarak aracın arka kapısını açtı ve son anda atlayarak kurtuldu. Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, aracın birkaç metre ilerledikten sonra arka kapısının açıldığı ve çocuk ile ablasının atladıkları görüldü. Nita Coburnun (69) ise torunlarını kurtarmak için aracın peşinden koştuğu görüldü.

Yerel medya, aracı çalan Hindistanlı Dalvir Singhin uyuşturucu bağımlısı olduğunu belirtirken, hırsızın bir polis çevirmesinde yakalandığını duyurdu.

Ayrıca, Singhin adam kaçırma, saldırı ve hırsızlık ile suçlandığı belirtildi.

DHA

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