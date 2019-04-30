AB, Venezuela için itidal çağrısında bulundu

Avrupa Birliği (AB), Venezuela'daki darbe girişimine ilişkin gelişmeleri yakından takip ettiğini belirterek, "Her türlü şiddetten kaçınma ve itidal" çağrısında bulundu.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin 28 üye ülke adına yaptığı yazılı açıklamada, "Venezuela'daki krizin tek çözümü siyasi, barışçıl ve demokratik yollarla sağlanabilir." vurgusu öne çıktı.

Açıklamada, "AB, her türlü şiddete karşı çıkıyor ve daha fazla hayat kaybını ve gerginliğin tırmanmasını engellemek için itidal çağrısında bulunuyor." ifadesi yer aldı.

AB'nin Venezuela halkına ve meşru isteklerine güçlü bir şekilde destek verdiği kaydedilen açıklamada, demokrasi ve hukukun üstünlüğünün tekrar inşa edilmesi için her türlü çabaya destek vermeye hazır olunduğunun altı çizildi.

- Darbe girişimi

Venezuela'da 23 Ocak'ta kendini devlet başkanı ilan eden Meclis Başkanı Juan Guaido, sabah sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yayımladığı 3 dakikalık bir videoyla halka ve askerlere sokağa çıkma çağrısı yapmıştı.

Bugün ise Guaido, Caracas'taki La Carlota Hava Üssü yakınında etrafında bir grup askerle çektiği videoyu Twitter hesabından yayımlamıştı. Başkent Caracas'ta bazı askeri birliklerin yolları kestiği, bazı yollarda da askeri araçların görüldüğü belirtilmişti.

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez ise darbe girişimine karşı koyacaklarını belirterek, "Biz silahlı kuvvetler olarak anayasal düzeni savunmaya yemin ettik. Hain darbe girişimi karşısında teyakkuzdayız. Askeri birliklerde olağan dışı bir durum söz konusu değil, herkes komutanların emrindedir." açıklamasında bulunmuştu.

ABD yönetimi de Guadio ve taraftarlarının darbe girişimine tam destek veren açıklamalar yapmıştı.

(AA)