AB Türkiye Delegasyonundan, Avrupa Günü mesajı için Başkan Erdoğan'a teşekkür

AB Türkiye Delegasyonundan yapılan yazılı açıklamada, "Ekselansları Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ın, AB Günü mesajını aldık. Sayın Cumhurbaşkanı, iyi dilekleriniz için çok teşekkür ederiz." ifadesi kullanıldı.

Erdoğan, AB Türkiye Delegasyonuna gönderdiği tebrik mesajında, "Şimdiye kadar ülkemize pek çok konuda ayrımcı ve dışlayıcı tutum takınan AB'nin artık hepimizin aynı gemide olduğunu anladığını umuyorum." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Türkiye ile iş birliğinin, özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde AB'yi daha güçlü kılacağını belirten Erdoğan, "Türkiye olarak müzakere sürecinde karşılaştığımız tüm zorluklara rağmen stratejik hedef gördüğümüz AB'ye tam üyeliğe ulaşmakta kararlıyız." mesajını paylaşmıştı.

(AA)