Avrupa Birliği Sudan'da asker ile yönetimin ittifakından memnun oldu

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, müzakerelerin sonuç verdiği, anlaşmanın büyük ilerleme olduğu ifade edildi. Açıklamada, tüm tarafların "iyi niyetle" vardığı anlaşmayı uygulamasının önemli olduğu vurgulanarak, barış inşa edebilecek ve ekonomik kalkınma sağlayacak sivil hükümetin kısa sürede kurulması çağrısı yapıldı.

Sudan'da askeri yönetimle sivil muhalefet, geçiş sürecinde "dönüşümlü başkanlık" konusunda uzlaşmıştı. AB himayesinde üç gün önce yeniden başlayan doğrudan müzakerelerin ardından taraflar, seçimler yapılıncaya kadar geçiş süreci boyunca iktidarın dönüşümlü paylaşılmasında anlaşmıştı.

(AA)