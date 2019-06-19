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AB liderleri bu hafta Briksel'de buluşacak

AB liderleri bu hafta Briksel'de buluşacak

Liderler Zirvesinde, çeşitli dış politika ve mali konuların yanı sıra, AB Komisyonu başkanlığına atanacak ismin belirlenmesi ana gündem maddelerinden olacak. Zirvede, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj ve gaz arama faaliyetleri de masaya yatırılacak.

Avrupa Birliği (AB) üyesi 28 ülkenin lideri, Liderler Zirvesi için yarın Brüksel'de bir araya gelecek. Belçika'nın başkenti Brüksel'de 20-21 Haziran'da gerçekleşecek zirve, üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla yapılacak. Zirve programına göre, liderlerin gündem maddeleri arasında, AB kurumlarının yeni başkanlarının belirlenmesi, Birliğin 2019-2024 Stratejik Gündemi, 2021-2027 Çok Yıllı Mali Çerçeve (MFF) ve İngiltere'nin AB'den ayrılık süreci (Brexit) yer alacak.

Liderler, dış politika alanında ise Ukrayna'nın doğusu ile Azak Denizi'nde yaşanan gelişmeleri ve Rusya'ya ekonomik yaptırımların uzatılmasını ele alacak. Bunun yanı sıra, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj ve gaz arama faaliyetleri de zirvede gündeme gelecek. Öte yandan, zirvenin ikinci gününde Avro Grubu toplantısı yapılacak.

(AA)

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