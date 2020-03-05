AB Konseyi Başkanı Michel, Putin ile 'İdlib'i görüştü

Michel, Twitter'dan Putin ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Michel, Putin'e "İdlib'de sürdürülebilir bir ateşkesin ve Suriye'deki savaşın sona ermesi için siyasi çözümün sağlanması gerektiği" görüşünü aktardığını ifade etti.

Paylaşımında, Suriye'deki sivillerin çektiği acıların son bulması gerektiğini vurgulayan Michel, insani yardımın öncelikli olduğunu kaydetti.