AB Komisyonu bakanlığına aday gösterilen Ursula von der Leyen hakkında çarpıcı iddia...

Avrupa Komisyonu başkanlığı için aday gösterilen ilk kadın politikacı olan ve Almanya Savunma Bakanlığı'na kadar yükselen Ursula von der Leyen'in hayatından dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı.

Almanya'da koalisyon ortağının adaylığına karşı çıktığı von der Layen'in radikal sol Baader-Meinhof grubunun tehdidinden kaçarak, bir takma isim altında Londra'da bir yıl yaşadığı öğrenildi.

Ursula von der Leyen'in ailesinin Kızıl Ordu Fraksiyonu'nun kendisini kaçırmayı planladığı konusunda uyarıldıktan sonra 1970'lerin sonunda İngiltere'ye kaçtığı öğrenildi. İddiaya göre, o zamanlar 19 yaşında olan von der Leyen, London School of Economics'e hayatından endişe ettiği için sahte bir isimle kaydoldu.

Ursula von der Leyen, yıllar sonra yapılan bir röportajda, Londra'da geçirdiği yılın dünya görüşünü şekillendirdiğini, gözlerini yeni bir 'özgürlüğe' ve 'o zamanlar' Almanya'nın sunmadığı 'yaşam sevincine' açtığını söyleyecekti.

Ekonomi eğitimi alırken tıp dünyasına atılan, kariyerinde Almanya Savunma Bakanlığı'na kadar yükselen Ursula von der Leyen Avrupa Komisyonu başkanlığı için aday gösterilen ilk kadın politikacı oldu.

Merkel'in koalisyon ortağı Sosyal Demokratlar von der Leyen'in aday gösterilmesine tepkili. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un önerdiği von der Leyen için AB liderlerinin yaptığı oylamada, Alman Başbakan Merkel, koalisyon ortağının eleştirileri nedeniyle kendi bakanı için çekimser kaldı.

(Sputnik news)