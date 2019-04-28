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AB kendi işçilerinin haklarını hiçe saydı

AB kendi işçilerinin haklarını hiçe saydı

Türkiye’yi işçi hakları konusunda eleştiren AB’nin karar organı Avrupa Parlamentosu, oylamayla birlik içindeki işçiler için acil sosyal güvenlik reformunu reddetti.

HABER MERKEZİ

Her fırsatta iş ve işçi haklarının Avrupa kriterleri için önemine vurgu yapan, bu konuda Türkiye’ye sayısız eleştiriler getiren Avrupa söz konusu kendi işçileri ve çalışan hakları olunca sınıfta kaldı. 19 Nisan’da Avrupa Parlamentosu’nda (AP) yapılan oylamada AB vatandaşı olup AB içinde kendi ülkesinden başka ülkelerde çalışan işçilerin yanı sıra AB vatandaşı işçilerin hakları, bu kişilerin ailelerine yapılacak yardımlar, sağlık hizmetleri gibi sosyal güvenlik ve haklarına ilişkin yasa tasarısı reddedildi. AP’deki sağcı parlamenterler liberal vekillerin de desteğini alarak tasarının reddedilmesi için yoğun çaba gösterdi ve tasarı 284 evet, 291 hayır oy ile reddedildi. Parlamentoda Doğu Avrupa’lı ülkelerin milletvekilleri çoğunlukla hayır oyu kullandılar. Ancak Hollanda, Belçika, Lüksemburg, Almanya ve Avusturya gibi güçlü ekonomilerin Avrupa’daki milletvekillerinin de hayır oyu kullanması şaşırttı. 

BÜYÜK TEZAT YAŞANDI

Fransız AP milletvekili Guillaume Balas, AB’nin işçilerin ve hizmetlerin üye ülkeler arasında serbest dolaşımının temel ilkelerden birisi olmasına karşın her ülkenin kendi sosyal güvenlik sistemi olduğu gerekçesi ileri sürülerek yasanın reddedildiğini, bu şekilde AB’nin büyük bir tezat yaşadığını söyledi. Tasarının Mayıs ayındaki ABseçimlerinin ardından tekrar görüşülmesine karar verildi. 

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