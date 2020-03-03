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85 yıllık gazete yayın hayatına son veriyor

85 yıllık gazete yayın hayatına son veriyor

Avustralya merkezli ulusal haber ajansı Avustralya Associated Press'in (AAP), 85 yıllık faaliyetinin ardından kapanmasına karar verildi.

Avustralya merkezli ulusal haber ajansı Avustralya Associated Press'in (AAP) Genel Yayın Yönetmeni Tony Gillies, Twitter'dan yaptığı açıklamada, ajansın kapanmasını "en üzücü gün" olarak nitelendirerek, "AAP, gazetecilikte 85 yıllık mükemmelliğin ardından kapanıyor. AAP ailesi çok özlenecek." ifadesini kullandı.

AAP İcra Kurulu Başkanı Bruce Davidson, işlemlerin haziran ayı sonunda tamamlanacağını ifade ederek, AAP'nin "Pagemasters" editoryal yapım hizmetinin de ağustos sonunda kapanacağını kaydetti.

Ülkenin tüm eyalet ve bölgelerinde 170'in üzerinde gazeteci istihdam eden AAP'nin, Yeni Zelanda, Londra ve Los Angeles'ta muhabirleri bulunuyordu.

AAP, News Corp. medya grubunun kurucusu Rupert Murdoch'un babası Keith Murdoch tarafından 1935'te kurulmuştu.

(AA)


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