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06 Haziran 2019 Perşembe 14:49 | Son Güncelleme: 06 Haziran 2019 Perşembe 14:49

85 kişiyi öldüren hasta bakıcı Högel'in cezası belli oldu

85 kişiyi öldüren hasta bakıcı Högel'in cezası belli oldu

Almanya'da Oldenburg Eyalet Mahkemesi, hasta bakıcı Niels Högel'i, Delmenhorst ve Oldenburg hastanelerinde 85 hastayı öldürdüğü gerekçesiyle ömür boyu hapis cezasına çarptırdı.

Kararı açıklayan Mahkeme Başkanı Sebastian Bührmann, Högel'in işlediği suçu "akılalmaz" şeklinde nitelendirerek, "Yaptıklarınıza inanamıyorum." dedi.

Bührmann, Högel'e, 85 hastayı öldürmekten ömür boyu hapis cezası verildiğini ifade etti.

Mahkemede tüm sorulara cevap bulunamadığına işaret eden Bührmann, "Bu davanın üzerindeki sisin bir bölümü kaldırılamadı. Bu bizi üzüyor." ifadelerini kullandı.

42 yaşındaki Högel, savcılığın iddianamesinde 2000-2005 yıllarında 100 hastayı öldürmekle suçlanıyordu. Mahkeme, kanıt yetersizliğinden sanık hakkında 15 vakada beraat kararı verdi.

Mahkeme sürecinde 43 olayda suçunu itiraf eden Högel ise hasta yakınlarından özür dilemişti.

Högel'in, durumu ağır hastalara ilaçlar enjekte edip sonrasında da kurtarma girişiminde bulunarak arkadaşlarının gözünde kahraman gibi görünmeye çalıştığı ifade edilmişti. Bu sırada hastaların çoğunun hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Högel, 2015'te başka bir davada 2 hastayı öldürmekten ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.

(AA)

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