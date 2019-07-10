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  3. 80 yaşındaki Rus kadın, seri katil çıktı

80 yaşındaki Rus kadın, seri katil çıktı

80 yaşındaki Rus kadın, seri katil çıktı

Rusya´da 80 yaşında bir kadın, gözaltına alındıktan sonra, seri katil olduğunu itiraf etti.

Rus basınında çıkan habere göre, Rusya´nın Habarovsk ilinde yaşayan 80 yaşındaki Sofya Mihaylovna Jukova, aynı şehirde yaşayan 52 yaşındaki Ukrayna vatandaşı Vasiliy Şlyahtiç´i öldürdüğü şüphesiyle gözaltına alındıktan sonra, onu öldürdüğünü itiraf etti. Polisteki sorgusunda, geçmişte işlediği cinayetler konusunda da itirafta bulunan Sofya Jukova, öldürdüğü kişiler arasında 8 yaşında bir kız çocuğunun da bulunduğunu ve bu kız çocuğunu, ev yakınında oyun oynarken gürültü yaptığı için öldürdüğünü söyledi. Jukova ayrıca, kendi arkadaşını da bir tartışma sonucunda öldürdüğünü dile getirdi.

(DHA)

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