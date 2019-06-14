75 yıl sonra kavuştular

İkinci Dünya Savaşı sırasında Normandiya’da savaşan Amerikalı asker Kara Troy Robbins, âşık olduğu Fransız Jeannine Pierson ile 75 yıl sonra ilk defa buluştu. Robbins, Fransız kadınla 75 yıl sonra buluştuğunda, “Her zaman seni sevdim Jeannine. Kalbimden hiç çıkmadın” dedi. 24 yaşındayken Fransa’nın kuzeyinde görev yapan Robbins, 18 yaşındaki Pierson’u cephe değiştirdiği için bir daha görememişti.

RÖPORTAJLA BULUNDU

Bunun üzerine araştırmaya koyulan France 2 gazetecileri, Amerikalı askerin gençlik aşkı Jeannine’e ulaşmayı başardı ve ikiliye 75 yıl sonra Fransa’da bir buluşma ayarladı. Jeannine Pierson, Normandiya Çıkarması anma törenlerinde buluşan iki dul eski âşık, 75 yıl sonra kendi anadillerinde birbirlerine “seni seviyorum” diyerek dakikalarca sarıldı. Bir daha görüşme sözü veren âşıklar, birbirlerinin ellerini tutarak vedalaştı.