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14 Haziran 2019 Cuma 08:00 | Son Güncelleme: 14 Haziran 2019 Cuma 08:00

75 yıl sonra kavuştular

75 yıl sonra kavuştular

İkinci Dünya Savaşı sırasında cephede tanışıp birbirlerine âşık olan Amerikalı asker ile Fransız kadın tam 75 yıl sonra kavuştu. Televizyondan yayınlanan kavuşmada gözyaşları sel oldu. 

İkinci Dünya Savaşı sırasında Normandiya’da savaşan Amerikalı asker Kara Troy Robbins, âşık olduğu Fransız Jeannine Pierson ile 75 yıl sonra ilk defa buluştu. Robbins, Fransız kadınla 75 yıl sonra buluştuğunda, “Her zaman seni sevdim Jeannine. Kalbimden hiç çıkmadın” dedi. 24 yaşındayken Fransa’nın kuzeyinde görev yapan Robbins, 18 yaşındaki Pierson’u cephe değiştirdiği için bir daha görememişti.

RÖPORTAJLA BULUNDU 

Bunun üzerine araştırmaya koyulan France 2 gazetecileri, Amerikalı askerin gençlik aşkı Jeannine’e ulaşmayı başardı ve ikiliye 75 yıl sonra Fransa’da bir buluşma ayarladı. Jeannine Pierson, Normandiya Çıkarması anma törenlerinde buluşan iki dul eski âşık, 75 yıl sonra kendi anadillerinde birbirlerine “seni seviyorum” diyerek dakikalarca sarıldı. Bir daha görüşme sözü veren âşıklar, birbirlerinin ellerini tutarak vedalaştı. 

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