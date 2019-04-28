72 yaşındaki gezgin, kendi tasarladığı fıçı ile Atlas Okyanusunu geçmeyi başardı

Fransız haber ajansı AFP, Jean-Jacques Savin’in e-posta yoluyla yolladığı mesaja atıfta bulunarak Fransız gezginin kendi tasarladığı fıçı kapsülle yolculuk yaparak Atlas Okyanusu’nu geçmeyi başardığını duyurdu.

Ajansın yayınladığı Savin’in mesajında, “122 gün 9 saat süren yolculuktan sonra, Karayip Denizi’nde bulunduğumu işaret eden meridyeni geçmiş oldum. Okyanus yolculuğum tamamlandı. Herkese teşekkür ederim” ifadelerine yer verildi.

Savin, şu anda ‘Florida yönünde sürüklendiğini’, orada kendisini varil ile birlikte alıp, eşinin ve dostlarının beklediği Martinik’e ulaştırabilecek bir yük gemisi bulmak istediğini kaydetti.

72 yaşındaki Savin ayrıca gelecekte Manş Denizi’ni yüzerek geçmeyi planladığını da duyurdu.

Daha önce Savin’in okyanustaki yolculuğuna geçen aralıkta Kanarya Adaları takımadalarının en batısındaki El Hierro adasından başladığı, gezginin 3 ay içinde sadece okyanus akıntılarını kullanarak Karayip Adaları’na ulaşmayı planladığı belirtilmişti.

3 metre uzunluğu, 2 metre çapı olan 450 kilogramlık varili geliştiren Savin, ‘fıçının’ reçine kaplı kontrplaktan yapıldığını, dalgalara ve balinalarının potansiyel saldırılarına karşı dayanıklı oluğunu ifade etmişti.