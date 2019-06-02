7 yıl rehin kaldı kaçarken vuruldu

Filipinler’in Tawitawi Adası’nda 2012 yılında 59 yaşındaki Hollandalı fotoğrafçı Ewold Horn, DEAŞ bağlantılı terör örgütü Ebu Seyyaf tarafından rehin alındı. 7 yıl boyunca adada rehin tutulan Horn, hükümet güçleriyle militanlar arasında çıkan çatışma sonrası kaçmaya çalışırken öldürüldü. Horn, İsviçreli fotoğrafçı Lorenzo Vinciguerra ile 2012’de Tawitawi adasına fotoğraf çekmek için gelmiş kısa süre sonra DEAŞ bağlantı terör örgütünce rehin alınmıştı. Vinciguerra ise 2014’te kaçmayı başarmıştı.

6 MİLİTAN VURULDU

Ewold Horn'un ölümünü Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok duyurdu. Çatışma sırasında 6 militan öldürüldü. Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte Horn’un ölümünün ardından bir kınama mesajı yayımlayarak ailesine taziyelerini gönderdi. 1991’de kurulan radikal İslamcı Ebu Seyyaf örgütü Filipinler’in güneyindeki Jolo ve Basilan adalarında faaliyet gösteriyor.

Vahşi hayat fotoğrafçısı Ewold Horn, cuma günü ordu birlikleri tarafından baskın sırasında adadan kaçmaya çalışırken öldürüldü.