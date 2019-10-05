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7. bölge resti

7. bölge resti

Yavuz sondaj gemisi, Akdeniz’de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) yabancı şirketlere haksız yere arama ruhsatı verdiği 7. parsele demirledi. Çileden çıkan Rumlardan kınama ve tehdit açıklamaları yağdı.

Kıbrıs’ta Karpaz bölgesi açıklarındaki sondaj çalışmalarını tamamladıktan sonra Mersin’e giden Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO)’ya ait Yavuz sondaj gemisi önceki gün yeniden Doğu Akdeniz’e açıldı. Geminin 7. parsel olarak bilinen bölgede demirlemesi Rum tarafının tepkisini çekti. Rumların İtalyan ENI ve Fransız Total şirketlerine hidrokarbon arama için ruhsat verdiği bölge,  KKTC ile GKRY arasında kıta sahanlığı bakımından ihtilaflı bir konumda. Rum yönetimi, Türkiye’yi yasadışı bir adım atmakla suçlayan bir açıklama yayımladı. Yavuz sondaj gemisinde çalışanları ‘faaliyetlerini sona erdirmediği takdirde uluslararası tutuklama kararı çıkarmakla’ tehdit eden Rum yönetimi, kendi provokatif ve yasadışı arama faaliyetlerini görmezden gelerek “Zorbalık taktikleri bir asır önce sona erdi. Türkiye AB’nin aldığı kararları çiğneyerek ve uluslararası meşruiyetten uzaklaşarak giriştiği provokasyonun sonuçlarına katlanacaktır“ dedi. Sondaj gemisi önceki gün sabah saatlerinde Kıbrıs’ın 51 deniz mili açığına demirleyerek beklemeye başladı. 

7 EKİM’DE BAŞLIYOR 

Rum tarafının açıklamalarının ardından bir açıklama da Dışişleri Bakanlığı’ndan geldi. Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Çağatay Erciyes, Yavuz sondaj gemisinin 7 Ekim’de Kıbrıs adasının güneyinde sondaja başlayacağını açıkladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de, Yavuz sondaj gemisinin, Akdeniz’de arama faaliyetlerine devam etmek üzere Güzelyurt-1 kuyusuna doğru ilerlediğini bildirdi. Öte yandan Oruç Reis sismik araştırma gemisi de ikmal ve bakım için Antalya’ya geldi.

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