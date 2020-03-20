65 bin doktor ve hemşireye mektup! 'Göreve geri dönün'

İngiltere Başbakanı Boris Johnson koronavirüs tehdidini hafife almak ve geç önlem almakla suçlanıyor. İngiltere'de koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı 3 bini geçerken, ölü sayısı 144'e yükseldi. İtalya benzeri bir felaketle karşılaşmak istemeyen İngiltere emekli 65 bin doktor ve hemşireye tek tek mektup yazarak göreve çağırdı.

İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS), dünyayı kasıp kavuran koronavirüs (Covid-19) ile mücadele için acil önlemler almaya devam ediyor. İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan hastaneler için yeterli medikal malzeme ve solunum yolu cihazı sözü alan NHS, sağlık çalışanı sıkıntısını ortadan kaldırmak için de düğmeye bastı.

Koronavirüs salgınıyla mücadele için emekli 65 bin doktor ve hemşireye tek tek mektup gönderilerek, göreve dönmeleri ricasında bulunuldu.

İskoçya da benzer bir adım atıyor. İskoçya'da son 3 yıl içerisinde herhangi bir nedenle görevi bırakan sağlık çalışanlarının tekrar görevlerinin başlarına dönmeleri emredildi.

JOHNSON: 12 HAFTADA DURUMU TERSİNE ÇEVİREBİLİRİZ

İngiltere Başbakanı Boris Johnson da, halkın verilen tavsiyelere uyması durumunda yeni tip koronavirüst e(Covid-19) durumun 12 haftada tersine çevrilebileceğini söyledi.

Johnson, basın toplantısında, "Önümüzdeki 12 hafta içinde koronavirüste durumu tersine çevirebilir ve bu virüsü gönderebiliriz. Ancak bu durum sadece belirlediğimiz adımları atarsak olur" dedi.

Johnson, ilk kez bir İngiliz hastanın "Covid-19 tedavisi" denemesine tabi tutulduğunu kaydetti. Kişilerin belirti göstermeden virüsü atlatıp atlatmadıklarını öğrenebilecekleri antikor testlerinin başarılı şekilde geliştirilmesi halinde bunlardan yüz binlerce tedarik edebileceklerini söyleyen Johnson, böyle bir testin insanların korkmadan işlerine dönebileceği anlamına geldiğini vurguladı.

İşletmelere "Çalışanlarınızın arkasında durun, biz de sizin arkanızda duracağız" mesajı veren Johnson, bir destek paketi açıklayacaklarını belirtti.