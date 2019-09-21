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  3. 51. Bölge'ye baskın başladı

51. Bölge'ye baskın başladı

51. Bölge'ye baskın başladı

ABD’de 1 milyondan fazla insanın sosyal medya üzerinden örgütlendiği ve ABD ordusunun gizli uzaylı araştırmaları yaptığı iddia edilen Nevada Çölü’ndeki 51. Bölge baskını dün başladı.

51. Bölge önünde toplanan kitle, ellerindeki pankartlarla küçük çaplı eylemde bulundu. Etkinlik saati yaklaştıkça katılımcılar varlığı yıllar sonra itiraf edilen üs bölgesine akın ederken, ‘Naruto koşusu’ olarak adlandırılan garip bir akımı da başlattı. Katılımcılar uzaylıları bulmayı umdukları çölün ortasında, Japon animelerindeki gibi kolları arkaya, kafayı öne uzatarak koşma şeklinde tanımlanan Naruto koşusunu yapmaya başladı.

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