Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,5642
  • 6,2033
  • 254.932
  • 102768
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. 5 milyon kişinin bilgileri çalınmıştı! Skandalda flaş gelişme

5 milyon kişinin bilgileri çalınmıştı! Skandalda flaş gelişme

5 milyon kişinin bilgileri çalınmıştı! Skandalda flaş gelişme

Bulgaristan Milli Gelirler Ajansının (NAP) veri havuzundan yaklaşık 5 milyon kişinin bilgilerini çalan çetenin elebaşı olarak gösterilen TAD Group şirketinin sahibi İvan Todorov gözaltına alındı.

Bulgaristan Ulusal Televizyonunun (BNT) haberine göre, İstanbul-Sofya seferi ile ülkeye gelen Todorov, bugün Sofya Havaalanı’nda tutuklanarak önce sağlık kontrolü için bir hastaneye, ardından ifade vermek üzere Milli Soruşturma Servisine (NSS) götürüldü.

Savcılık tarafından siber terörizm eyleminde bulunmakla suçlanan Todorov ile ilgili 72 saatlik gözaltı kararı alındı.

Todorov ve ona yardım eden kişilerin oluşturduğu çete, NAP'nin bilgi havuzundan yaklaşık 5 milyon vatandaşın kimlik numarası, sağlık sigortası, vergi ödemeleri gibi çeşitli verileri elde etmek ve basın yoluyla yayımlayarak toplumda panik ve huzursuzluk yaratmakla suçlanacak. Todorov’un eylemi "terörizm" ile eş değer olarak tanımlanıyor.

Todorov’un suç ortakları olarak gösterilen, sanal güvenlik alanında faaliyet gösteren ve daha önce gözaltına alınan TAD Group şirketinin Ticaret Müdürü Georgi Yankov ve 20 yaşındaki bilgisayar uzmanı Kristiyan Boykov 10’ar bin avro kefaletle serbest bırakılmıştı.

Maliye Bakanı Vladislav Goranov, 29 Haziran'da meydana gelen ancak kamuoyuna 2 hafta gecikmeli olarak bildirilen olaya ilişkin "sanal korsanların ulaştığı verilerin kötü amaçlı kullanımının mümkün olmadığını" öne sürmüştü.

Vatandaşlar, NAP'nin kurduğu internet sitesinden kişisel verilerinin çalınıp çalınmadığını öğrenebiliyor ancak bu bilgiler kullanılarak hangi yolsuzlukların yapılabileceği konusunda bilgi edinemiyor.

AA

 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Ünlü oyuncu sitem etti: Yapışırsa yapışsın, ne yapayım?
Ünlü pop yıldızının şarkısı çalıntı çıktı!
Ezgi Eyüpoğlu ve Kaan Yıldırım'dan kafa karıştıran paylaşımlar! Barıştılar mı?
Ünlü manken bavulun içinde ölü bulundu
Yaşadığı zor süreci anlattı: Yaşamam bir mucize
<p>Burdur´un Yeşilova ilçesinde yer alan, beyaz kumsalı ve berrak suyunun ortaya çıkardığı güzellikl

Burdur Salda Gölü´nde Muhteşem Gün Batımı!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Dara Antik Kenti'nde 1500 yıllık toplu mezarlık

Dört büyükler transferlere 25 milyon Euro'dan az harcadı