  • $5,8319
  • 6,6035
  • 250.759
  • 92.605
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
13 Haziran 2019 Perşembe 08:00 | Son Güncelleme: 13 Haziran 2019 Perşembe 09:07

5 çocuğunun katili için merhamet istedi

5 çocuğunun katili için merhamet istedi

ABD'de yaşayan Tim Jones, yaşları 1 ila 8 arasında değişen 5 çocuğunu boğarak öldürdü. Anne ise 'Çocuklarım onu çok sevdi' diyerek merhamet istedi.

ABD’de yaşayan anne Amber Kyzer, 5 çocuğunu öldüren eski eşi hakkında devam eden davada mahkeme heyetinden ‘merhamet’ istedi. Yaşları 1 ila 8 arasında değişen 5 çocuğu boğarak öldürdüğü gerekçesiyle idamı istenen eski koca hakkında son sözlerini söyleyen Amber Kyzer, “O, çocuklarıma merhamet göstermedi. Ama çocuklarım onu sevdi” dedi. Kyzer’in 37 yaşındaki kocası Tim Jones, mayıs ayında 5 yıl önce işlenen cinayetlerden suçlu bulunmuştu. Amber Kyzer, “Çocuklarımın başına gelenleri biliyorum. Bir anne olarak, bana kalsa onun yüzünü parçalardım. İçimdeki anne böyle diyor. Bir anne ayı gibi… Ama kendi adıma değil, çocuklarım adına konuşuyorum” dedi ve Jones’un idam edilmesini istemediğini söyledi. 

Mide Kanseri Nedir? Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

<p>Sakarya´nın Sapanca ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda iki adet el yazması Te

Sakarya´da Düzenlenen Tarihi Eser Operasyonunda 2 El Yazması Tevrat Ele Geçirildi

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

WhatsApp kullanıcılarına dava açacak

ESA'dan asteroit uyarısı

Copyright 2019
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.