5 çocuğunun katili için merhamet istedi

ABD’de yaşayan anne Amber Kyzer, 5 çocuğunu öldüren eski eşi hakkında devam eden davada mahkeme heyetinden ‘merhamet’ istedi. Yaşları 1 ila 8 arasında değişen 5 çocuğu boğarak öldürdüğü gerekçesiyle idamı istenen eski koca hakkında son sözlerini söyleyen Amber Kyzer, “O, çocuklarıma merhamet göstermedi. Ama çocuklarım onu sevdi” dedi. Kyzer’in 37 yaşındaki kocası Tim Jones, mayıs ayında 5 yıl önce işlenen cinayetlerden suçlu bulunmuştu. Amber Kyzer, “Çocuklarımın başına gelenleri biliyorum. Bir anne olarak, bana kalsa onun yüzünü parçalardım. İçimdeki anne böyle diyor. Bir anne ayı gibi… Ama kendi adıma değil, çocuklarım adına konuşuyorum” dedi ve Jones’un idam edilmesini istemediğini söyledi.