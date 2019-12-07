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  3. 450 bin dolara alıcı bekliyor! Prenses Diana'nın dans elbisesi satılık

450 bin dolara alıcı bekliyor! Prenses Diana'nın dans elbisesi satılık

450 bin dolara alıcı bekliyor! Prenses Diana'nın dans elbisesi satılık

Prenses Diana ölümünün üzerinden 22 yıl geçmesine rağmen halen çok konuşuluyor ve sık sık gündeme geliyor.

Moda ikonu olan Prenses Diana’nın en çok tanınan 8 kıyafetinden biri Londra’da açık artırmaya çıkıyor. Elbisenin 450 bin dolara (2 milyon 600 bin lira) alıcı bulması bekleniyor. Prenses Diana elbiseyi, 1985’te ABD Başkanı Ronald Reagan’ın Beyaz Saray’da verdiği davette giymişti. Diana, o davette Amerikalı aktör John Travolta ile dans etmişti.

Prenses Diana, Paris’te 31 Ağustos 1997 yılında paparazzilerden kaçarken bindiği aracın kaza geçirmesi sonucu ölmüştü.


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