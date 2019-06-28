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  3. 43 kişiyi öldüren otoyol köprü işte böyle yıkıldı!

43 kişiyi öldüren otoyol köprü işte böyle yıkıldı!

43 kişiyi öldüren otoyol köprü işte böyle yıkıldı!

İtalya'nın Cenova kentinde geçtiğimiz yıl kısmen çökerek 43 kişiyi hayattan koparan Morandi otoyol köprüsünün geriye kalan kısmı uzmanlar tarafından patlayıcılarla patlatıldı.

İtalya'nın Cenova kentinde, geçen yıl kısmen çökmesi sonucu 43 kişinin öldüğü Morandi otoyol köprüsünden geriye kalanlar, yıkım uzmanları tarafından, patlayıcılarla yıkıldı. Köprünün 4.500 ton beton ve çelikten oluşan iki büyük kulesi havaya uçurulmadan önce, bölgede yaşayan binlerce kişi tahliye edildi. Patlama yerinin 300 metre çapındaki yollar da kapatıldı. Patlama sonrası toz yayılmasını önlemek için kulelerin etrafına su tankları konuldu.

Uzmanlar, kulelerin ve köprünün ayakta kalan kısımların ayaklarına patlayıcılar yerleştirdi. Beton ve çelik kulelerin sekiz saniyede yerle bir oldu. Geçen Ağustos ayında, üzerinde araçlar varken köprünün yaklaşık 200 metrelik bir kısmı çökmüş, üzerindeki araçlar yaklaşık 45 metre yükseklikten düşmüştü. Çökmeyle, İtalya'daki altyapı güvenliği tartışmaya açılmıştı.

Morandi otoyol köprüsü, Cenova'da hayati önemde bir yapıydı ve İtalyan Rivierası ile, ülkenin kuzeyi ve Fransa arasındaki A10 otoyol sisteminde bulunuyordu. Trajedinin ardından, 1,2 kilometre uzunluğundaki köprüye destek veren çelik çubukların, yıllar içinde yavaş yavaş çürüdüğü ve deniz havasından zarar gördüğü saptanmıştı. Ricardo Morandi'nin tasarladığı köprü 1967'de tamamlanmış, ancak 2016'da ve 1990'lı yıllarda büyük bir tamirattan geçirilmişti.

(BBC)

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