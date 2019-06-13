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13 Haziran 2019 Perşembe 15:48 | Son Güncelleme: 13 Haziran 2019 Perşembe 15:56

Rusya'da 40 bin yıllık olduğu tahmin edilen kurt başı bulundu

Rusya'da 40 bin yıllık olduğu tahmin edilen kurt başı bulundu

Rusya'da 40 bin yıllık olduğu tahmin edilen bir kurt kafası bulundu. Derisi ve dişleri neredeyse hiç zarar görmemiş halde olan kurt başının, Sibirya'nın doğusunda fildişi arayan insanlar tarafından tespit edildiği belirtildi.

Yakutistan Tirekhtyakh Nehri kıyılarında bulunan kurt başının uzunluğunun yaklaşık 41 santimetre olduğu ve bu ölçünün modern bir kurt bedenin yarısına tekabül ettiği kaydedildi. 

Yakutistan Bilimler Akademisi’nden Albert Protopopov, iklim değişikliği nedeniyle hava sıcaklığı arttıkça bölgede benzer keşiflerin yapılabileceğini söyledi.

CNN’e konuşan Protopopov, Kutuplardaki donmuş kara parçalarının erimesi sonucu bu tarz keşiflerin sayısının arttığını ifade etti.

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