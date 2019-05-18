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  3. 40 bin kişiyi 110 milyon dolar dolandıran siber çete çökertildi

40 bin kişiyi 110 milyon dolar dolandıran siber çete çökertildi

40 bin kişiyi 110 milyon dolar dolandıran siber çete çökertildi

Gürcistan Başsavcılığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, kullandıkları yazılım aracılığıyla sanal alemde 40 bin kişiyi toplamda 100 milyon dolar dolandıran uluslararası suç çetesinin çökertildiği kaydedildi.

Açıklamada, çeteye yönelik operasyonun son iki yıldır Gürcistan, Almanya, ABD, Ukrayna ve Moldova işbirliğinde yürütüldüğü ifade edildi. Kod adı “None” olan çetenin lideri A.K ile kod adı “Phantom” olan yardımcısı M.K’nın güvenlik güçlerince Tiflis’te düzenlenen operasyonda gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, zanlıların çıkarıldığı Tiflis Şehir Mahkemesince tutuklandığı belirtildi. Şebekenin 10 üyesine ABD’nin Pittsburgh kentinde aralarında para çalmak ve bu paraları Amerikan ve ülke dışındaki banka hesaplarında aklamak da dahil çeşitli suçlamalar yöneltildi. 

5 RUS HALA FİRARDA 

Karmaşık polis operasyonunda, ABD, Bulgaristan, Almanya, Gürcistan, Moldova ve Ukrayna’da soruşturmalar yürütüldü. Çetenin bilgisayarlara kötü amaçlı GozNym yazılımı bulaştırdığı ve bu programın ele geçirdiği banka şifreleriyle kurbanların hesaplarına erişildiği kaydedildi. Beş Rus vatandaşının hâlâ firarda olduğu kaydedildi. 

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