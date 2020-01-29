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34 gün meyve yiyerek hayatta kaldılar

34 gün meyve yiyerek hayatta kaldılar

Kolombiyalı bir anne ve 3 çocuğu, ormanda kaybolduktan 34 gün sonra Perulu yerliler tarafından bulundu.

Anne ile 10, 12 ve 14 yaşındaki çocuklarının, tohum, bitki ve kırmızı meyveler yiyerek hayatta kaldıkları öğrenildi. Aile, Peru-Kolombiya sınırı yakınlarındaki ücra bir bölgede bulunan akrabalarını ziyaretten dönerken yollarını kaybettiler. 

VÜCUTLARI ISIRIK DOLU

Anne ormanda yaşadıklarını, “Eğer 30 dakikada bir su içmezsek, bayılacaktık” sözleriyle anlattı. Kolombiya Donanması’ndan General Sergio Alfredo Serrano, ailenin vücudunun ısırıklarla kaplı olduğunu, ayaklarında da çizikler olduğunu açıkladı.


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