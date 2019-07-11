30 yıl sonra ölüm saçan denizaltı

Rusya’nın ulusal yayın kuruluşu NRK’da yer alan habere göre, Norveçli araştırmacılar, 1989 tarihinde Norveç açıklarında batan Sovyet denizaltısı K-278 Komsomolets’in battığı bölgede normalin 100 bin katı üzerinde radyasyon tespit etti. 2 gün önce insansız deniz aracı yardımıyla denizin 1700 metre altında olan denizaltıya ulaşarak yeni görüntüler yayınlayan bilim adamları, bölgeden örnekler alındığını da duyurdu. Norveç Deniz Araştırmaları Enstitüsü’nden araştırmacı Hilde Elise Heldal, 2007 yılında da benzer radyoaktif sızıntıların olduğunu söylerken, bugün yaşanan durum karşısında şaşırmadığını belirtti.

SIZINTI İÇİN ÇALIIŞILIYOR

Norveçli uzmanlar, radyasyon sızıntısını durdurmak için çalışma başlattı. Norveçli uzmanların yaptığı çalışmada insansız deniz aracının kullanıldığı, aracın bilgisayarlar yardımıyla sızıntının olduğu noktaya operasyon gerçekleştirdiği ve radyasyon sızıntısının bu yöntemle engellendiği ifade edildi.

YANGINDA 42 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

1989 tarihinde Sovyet denizaltısı K-278 Komsomolets, Norveç açıklarındayken çıkan bir yangın nedeniyle battığında içinde 69 kişi bulunuyordu. 27 kişi denizaltından kurtulmayı başarırken 42 kişi hayatını kay-

betti.