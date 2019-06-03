03 Haziran 2019 Pazartesi 08:00 | Son Güncelleme: 03 Haziran 2019 Pazartesi 08:00
3 yaşındaki kardeşini boğulmaktan kurtardı
ABD’nin Georgia eyaletinde 3 yaşındaki Kali Dallis, belinde simidiyle sitenin havuzuna girdi.
Çocuk havuza atladıktan sonra ters dönen simit, kızın kafasının su altında kalmasına neden oldu. Bir süre suda çırpınan çocuğu, havuzun diğer ucundaki ablası Jayla (10) fark ederek suya atladı ve kardeşini havuz kenarına çıkardı. Olayı gören apartman görevlisi ve polis çocuğa ilk yardımda bulundu. Yetkililer, küçük çocuğun 2 hafta boyunca tedavi gördüğünü ve durumunun iyi olduğunu bildirdi.
Suda çırpınan kardeşi için havuza atlayıp onu kenara çıkaran Jayla, görevlileri yardıma çağırarak kardeşini kurtardı.