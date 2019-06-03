3 yaşındaki kardeşini boğulmaktan kurtardı

Çocuk havuza atladıktan sonra ters dönen simit, kızın kafasının su altında kalmasına neden oldu. Bir süre suda çırpınan çocuğu, havuzun diğer ucundaki ablası Jayla (10) fark ederek suya atladı ve kardeşini havuz kenarına çıkardı. Olayı gören apartman görevlisi ve polis çocuğa ilk yardımda bulundu. Yetkililer, küçük çocuğun 2 hafta boyunca tedavi gördüğünü ve durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Suda çırpınan kardeşi için havuza atlayıp onu kenara çıkaran Jayla, görevlileri yardıma çağırarak kardeşini kurtardı.