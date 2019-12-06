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  3. 29 dönümlük arazide... İşte Obama'nın yeni malikanesi

29 dönümlük arazide... İşte Obama'nın yeni malikanesi

29 dönümlük arazide... İşte Obama'nın yeni malikanesi

ABD eski başkanlarından Barack Obama, başkanlığı döneminde ailesiyle yaz tatillerini geçirdikleri Martha's Vineyard Adası'nda 11,75 milyon dolara yeni bir yazlık satın aldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın selefi Barack Obama, geçtiğimiz yaz Martha's Vineyard Adası'nda ailesiyle tatillerini geçirmek için kiraladığı yazlığı satın aldı.

Yerel basında çıkan haberlere göre Obama, Celtics takımının sahibi Wyc Grousbeck'in sahibi olduğu malikaneyi 11,75 milyon dolara satın aldı.

Adanın güneydoğu ucunda yer alan ve sahil kenarında 29 dönümlük bir arazi içerisinde yer alan malikanede 7 yatak odası bulunuyor.

Grousbeck'in malikaneyi 2015'te 22,5 milyon dolardan satışa çıkarttığı, ancak o tarihten bu yana alıcı bulamadığı belirtildi.

Obama, adadaki eski yazlığını geçtiğimiz yaz 15 milyon dolara satmıştı.

Obama, başkanlığa adım attığı 2009 yılından bu yana Martha's Vineyard Adası'nda ailesiyle birlikte 7 yaz tatili geçirdi.

(Habertürk)


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