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  3. 27 dakikada 6 kez ölüp dirildi

27 dakikada 6 kez ölüp dirildi

27 dakikada 6 kez ölüp dirildi

ABD’de altı kez ölüp diriltilen Tina Hines adlı kadın, uyandığında kağıt kalem istedi ve ‘O gerçek’ yazdı. Neyi kastettiği sorulduğunda ise gökyüzünü gösterdi.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre ABD’nin California eyaletinde yaşayan Madie Johnson’ın teyzesi Tina Hines, kalp rahatsızlığı sebebiyle altı kez ölüp dirildi. İki kere kocası tarafından, dört kere hastanedeki doktorlar tarafından hayata döndürüldü. Madie, teyzesinin inanılmaz hikâyesini Instagram'da şu sözlerle anlattı: “Yaklaşık bir yıl önce; tanıdığım en şaşırtıcı, en zeki ve en sağlıklı insanlardan biri olan Tina teyzem kalp krizi geçirdi. Eniştem Brian, hastaneye gelmeden önce kalbi duran teyzemi dört kez diriltti. Hastaneye geldiğimizde doktorlar öldüğünü söyledi. Teyzem defibrilatöre kondu. Ardından mucizevi bir şekilde uyandı. Uyandığında konuşamıyordu. Kuzenlerimden kâğıt kalem istedi. Kâğıda ‘O gerçek’ yazdı.”

ODADAKİLER ŞOKA GİRDİ

Odada bulunan şoka uğramış insanlar ‘Gerçek olan ne?’ diye sordular. Teyzem gözyaşları içerisinde parmağıyla gökyüzünü işaret etti. Johnson, gönderisi 20 bin beğeni topladı.

YAZIYI KOLUNA DÖVME OLARAK YAPTIRDI

Hastanede teyzesinin bir kağıda yazdığı 'O gerçek' yazısını koluna dövme olarak yaptıran Madie Johnson, Instagram hesabında, “Bazen zayıflayan inancım artık çok kuvvetli. Bana sonsuz bir umut verdi. Yaşam tarzımı değiştirdi” diye yazdı.

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