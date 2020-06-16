24 milyar dolarlık rehine! Çin'de nefes kesen operasyon…

OĞLU KAÇIP KURTULDU

İş adamının oğlu silahlı saldırganların elinden kaçmayı başarıp polise gitti. Yanlarında patlayıcılar da bulunan saldırganların 5 kişi olduğu belirlendi. Polisin düzenlediği operasyonla He Şianjian kurtarıldı, 5 saldırgan gözaltına alındı.

DÜNYA’NIN EN ZENGİNLERİNDEN…

İş adamının durumunun iyi olduğu ve olaydan kimsenin zarar görmediği belirtildi ancak saldırganların kimlikleri açıklanmadı. He Şianjian Çin’in en büyük el aletleri üreticilerinden biri. Kişisel serveti 24 milyar doların üzerinde. Ünlü işadamı Dünyanın en zenginleri listesinde 45’inci sırada…