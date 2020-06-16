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  3. 24 milyar dolarlık rehine! Çin'de nefes kesen operasyon…
16 Haziran 2020 Salı 19:22 | Son Güncelleme:

24 milyar dolarlık rehine! Çin'de nefes kesen operasyon…

24 milyar dolarlık rehine! Çin'de nefes kesen operasyon…

Çin'in en zengin işadamlarından He Şianjian evinde rehin alındı. İş adamı film gibi bir operasyonla kurtarıldı. Pazar günü evinde silahlı kişilerce rehin alınan 77 yaşındaki milyarder polisi harekete geçirdi.

OĞLU KAÇIP KURTULDU

İş adamının oğlu silahlı saldırganların elinden kaçmayı başarıp polise gitti. Yanlarında patlayıcılar da bulunan saldırganların 5 kişi olduğu belirlendi. Polisin düzenlediği operasyonla He Şianjian kurtarıldı, 5 saldırgan gözaltına alındı.

DÜNYA’NIN EN ZENGİNLERİNDEN…

İş adamının durumunun iyi olduğu ve olaydan kimsenin zarar görmediği belirtildi ancak saldırganların kimlikleri açıklanmadı. He Şianjian Çin’in en büyük el aletleri üreticilerinden biri. Kişisel serveti 24 milyar doların üzerinde. Ünlü işadamı Dünyanın en zenginleri listesinde 45’inci sırada…

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