23 yıl sonra Trump'ı tacizle suçladı

New York dergisi yazarı E. Jean Carroll, ABD Başkanı Donald Trump’ın 1990’ların ortasında kendisine yönelik cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etti. Yazdığı yeni kitapta bu iddialarına yer veren Carroll’u aynı zamanda dergisi de bu haftanın kapağına taşıdı. Carroll, derginin kapağında “Trump bana 23 yıl önce saldırdığında üzerimde bu kıyafet vardı” diye yazdı. Trumpsa bu suçlamanın “daha çok kitap satmak amacıyla kurulan bir oyun olduğunu söyledi. Konuya dair Beyaz Saray’dan gelen açıklamada “Bu hikayenin iddia edilen olaydan 25 yıl sonra gündeme getirilmesinin amacı Başkan’ı kötü göstermektir” denildi. Carroll’la Trump’ın ortak fotoğrafları olmasına rağmen ABD Başkanı, Carroll’u hayatında daha önce hiç görmediğini iddia etti.