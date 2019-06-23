Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8224
  • 6,6297
  • 261.854
  • 94.022
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. 23 yıl sonra Trump'ı tacizle suçladı

23 yıl sonra Trump'ı tacizle suçladı

23 yıl sonra Trump'ı tacizle suçladı

New York dergisi yazarı J.Carroll, ABD Başkanı Trump’ın kendisine 23 yıl önce cinsel tacizde bulunduğunu dergi kapağından ilan etti. 

New York dergisi yazarı E. Jean Carroll, ABD Başkanı Donald Trump’ın 1990’ların ortasında kendisine yönelik cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etti. Yazdığı yeni kitapta bu iddialarına yer veren Carroll’u aynı zamanda dergisi de bu haftanın kapağına taşıdı. Carroll, derginin kapağında “Trump bana 23 yıl önce saldırdığında üzerimde bu kıyafet vardı” diye yazdı. Trumpsa bu suçlamanın “daha çok kitap satmak amacıyla kurulan bir oyun olduğunu söyledi. Konuya dair Beyaz Saray’dan gelen açıklamada “Bu hikayenin iddia edilen olaydan 25 yıl sonra gündeme getirilmesinin amacı Başkan’ı kötü göstermektir” denildi. Carroll’la Trump’ın ortak fotoğrafları olmasına rağmen ABD Başkanı, Carroll’u hayatında daha önce hiç görmediğini iddia etti.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Her Yerde Sen bu yazın favorisi olacak gibi
Zehra Çilingiroğlu'nun alışveriş kombini sosyal medyayı ikiye ayırdı
Afra Saraçoğlu artık sarışın
Can Yaman ile tatile çıkan Demet Özdemir'den tatil fotoğrafları!
Demet Akalın'dan duygusal paylaşım: Yaşadığı dramı anlattı...
<p>Rusya’nın başkenti Moskova’da bulunan Park caddesinde bulunan bir binanın 4’ncü katından çıkan du

Ölmek Üzere Olan Kediyi Böyle Hayata Döndürdüler

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Bursa'da bulundu! Nereden geldiği bilinmiyor!

Oy verirken bunlara dikkat