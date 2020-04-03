22 tır birbirine girdi: Ölü ve yaralılar var

Bulgaristan’da Maritsa Otobanı’nın Svilengrad-Harmanlü güzergahında 50 tırlık konvoyda bulunan 22 tır aracı, bir polis devriye aracı, bir de minibüsün karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken, çok sayıda da yaralının olduğu bildirildi. Kazanın, Bulgar trafik polisinin Türklere ait tırların konvoy halinde Türkiye’ye giriş için Kapıkule istikametine doğru hareket ettiği sırada meydana geldiği belirtildi.

Olay yerindeki Türk tır şoförleri kazaya karışan tır araçlarının çoğunun Türk plakalı olduğunu söyledi.

Bulgar trafik polisi, kaza nedeniyle otobandan geçişlerin durdururken olay yerine çok sayıda itfaiye aracı ve ambulans gönderildi.