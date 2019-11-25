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  3. 2020 Olimpiyatları'na hazırlanan stattan 187 iskelet çıktı

2020 Olimpiyatları'na hazırlanan stattan 187 iskelet çıktı

2020 Olimpiyatları'na hazırlanan stattan 187 iskelet çıktı

2020 Olimpiyatlarına ev sahipliği yapacak Tokyo’daki olimpiyat stadının inşaatında kemikler bulundu.

Tokyo'da yeni olimpiyat stadının inşaatının olduğu alanda 187 cesede ait kemik parçaları tespit edildi.
 
MEZARLIĞA AİT
 
Arkeologlar kemik parçalarını inceledi ve kalıntıların stadyumun yapıldığı yerde 100 yıl önce yıkılan Budist tapınağınında içinde olduğu mezarlığa ait olduğunu tespit edildi.
 
Arkeologlar, buluntuların 1700’lere kadar geri tarihlenebileceğini belirtti. Kemiklerin inşaat alanından kaldırılmasının ardından çalışmanın devam ettirildiği ifade edildi. 
 


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