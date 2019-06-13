13 Haziran 2019 Perşembe 08:00 | Son Güncelleme: 13 Haziran 2019 Perşembe 09:06
2019'un en çekici kadını Olivia Culpo
Maxim dergisi geleneksel haline gelen ‘Dünyanın En Çekici 100 Kadını’ listesini hazırladı.
2019’un en çekici kadını 27 yaşındaki Amerikalı model Olivia Culpo seçildi. Culpo, “Bu, küçüklüğümden beri hayalimdi” dedi. 2012’de Miss Amerika seçilen Culpo, aynı yıl Miss Universe Güzellik Yarışması’nda birinciliğe layık görüldü. Böylece 1997’den sonra Kainat Güzeli seçilen ilk ABD’li oldu.