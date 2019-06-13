2019'un en çekici kadını Olivia Culpo

2019’un en çekici kadını 27 yaşındaki Amerikalı model Olivia Culpo seçildi. Culpo, “Bu, küçüklüğümden beri hayalimdi” dedi. 2012’de Miss Amerika seçilen Culpo, aynı yıl Miss Universe Güzellik Yarışması’nda birinciliğe layık görüldü. Böylece 1997’den sonra Kainat Güzeli seçilen ilk ABD’li oldu.