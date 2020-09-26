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  • 20 yıllık gelenek bozuldu: İspanya Kralı 6. Felipe'den tartışmalı karar
26 Eylül 2020 Cumartesi 13:59 | Son Güncelleme:

20 yıllık gelenek bozuldu: İspanya Kralı 6. Felipe'den tartışmalı karar

20 yıllık gelenek bozuldu: İspanya Kralı 6. Felipe'den tartışmalı karar
AA

İspanya devlet başkanı Kral 6. Felipe, 20 yıldır süre gelen Yargı Okulu'ndaki yeni hakim atamalarının yapıldı törene katılmadı. Barselona'ya gitmeme gerekçesiyle ilgili hiçbir açıklama yapılmaması ise ülkede tartışmalara neden oldu.

İspanyol basını, iktidardaki sol koalisyon hükümetinin talebi sonrası İspanya devlet başkanı Kral 6. Felipe'nin, genç hakimlerin atama törenine gitmediğini iddia etti.

AA'da yer alan habere göre, İspanya hükümetinin, İspanya'dan ayrılmayı talep eden Katalonya'daki ayrılıkçı radikal grupların Kral karşıtı olası gösterilerinden çekinip monarşiyi korumak istediği iddia edilirken, ayrılıkçı siyasi partilerin ve sivil toplum örgütlerinin Kral'ı Katalonya'da görmek istemediği hatırlatıldı.

HÜKÜMETTEN AÇIKLAMA GELMEDİ

İspanyol hükümeti ve Kraliyet Sarayı, iddialarla ilgili yorum yapmaktan kaçındı.

KARAR TARTIŞMALARA NEDEN OLDU

Adalet Bakanı Juan Carlos Campo, bir İspanyol radyosuna yaptığı açıklamada, "Hiç şüphe yok ki, iyi alınmış bir karar. Bu tip kararların normallikle karşılanması gerekir. Hükümetin önceliklerinden biri devletin kurumlarını korumaktır. Monarşi de bunlardan biridir." değerlendirmesini yaptı.

Diğer yandan söz konusu törene katılan Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (CGPJ) ile Yüksek Mahkeme Başkanı Carlos Lesmes, burada yaptığı konuşmada, "Kral'ın burada olmamasından büyük üzüntü duyuyoruz." dedi.

<p>Editör: Ezgi Aşık  <a href='mailto:ezgi.asik@turkmedya.com.tr'>ezgi.asik@turkmedya.com.tr</a

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