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  3. 2. Elizabeth ender konuşmalarından birini yapacak

2. Elizabeth ender konuşmalarından birini yapacak

2. Elizabeth ender konuşmalarından birini yapacak

Birleşik Krallık'ta Kraliçe 2. Elizabeth, koronavirüs pandemisiyle ilgili olarak bu akşam saat 22.00'de canlı yayında konuşma yapacak.

Reuters'ta yer alan habere göre, Kraliçe 2. Elizabeth, bu akşam koronavirüse ilişkin açıklama yapması bekleniyor. Kraliçe'nin yapacağı bu açıklamanın "nadir" açıklamalardan biri olduğu söyledin.

Koronavirüs salgını nedeniyle Başbakan Boris Johnson hükümeti bir dizi önlem alarak vatandaşları evlerinde kalmasını tavsiye etti. Birleşik Krallık'ta koronavirüs nedeniyle yaşamlarını yitirenlerin sayısı 3 bin 605'e yükselmişti.

Buckingham Saray'ından yapılan açıklamada, "Kraliçe, koronavirüs salgınıyla ilgili olarak Birleşik Krallık ve İngiliz Milletler Topluluğu'na özel yayında hitap edecek" denildi.

Kraliçe 2. Elizabeth, Windsor Kalesi'nde TSİ ile 22.00'de hitap edecek.


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