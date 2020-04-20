1'i Türk 6 turist kurtarıldı! Parasız kalıp mağaraya sığındılar

Grubun 24 Mart’tan beri mağarada yaşadığı belirtildi. Turistlerin hiçbirinde semptom görülmedi ancak tedbiren 14 günlük karantinaya alındılar. Polis müfettişi Rajendra Singh Kathait, “Karantinadan önce bir otelde kalıyorlarmış ancak paraları bitince buraya gelmişler. Ancak yemek ve diğer ihtiyaçlarını alacak parayı ayırmışlar” dedi.