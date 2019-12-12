198 çalışanına 10 milyon $'lık ikramiye dağıttı
ABD’nin Baltimore şehrindeki bir emlak şirketi, 198 çalışanına 10 milyon dolarlık (58 milyon lira) ikramiye dağıttı.
Şirket müjdeyi tatil eğlencesinde duyurdu. Yönetim Kurulu Başkanı Edward St. John, her bir çalışanın görev süresine bağlı olarak ortalama 50 bin dolar aralığında ikramiye alacağını söyledi. Başkanın sözleri karşısında çalışanlar çığlık atarak ellerindeki kırmızı zarfı açtı. Bu jest karşısında nefesi kesilen çalışanlar birbirleriyle kucaklaştı.