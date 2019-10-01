17 yıl sonra mağarada İHA'lar enseledi

İz süren ekipler Yünnan eyaletinin çevresindeki dağlara yöneldi.

Yetkililer polise destek olması için İHA’lar yolladılar. Araçlar önce bir yamaçta mavi renkte metal parçaları sonra da yakında, çöpe benzer birikintiler tespit etti.

Bunun üzerine belirlenen alana giden polis timleri Song’u yıllardır saklandığı mağarada yakaladı. 2 metrekarelik mağarada 17 yıldır yaşayan Song, cezaevine geri gönderildi.