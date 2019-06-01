16 kadından FBI'a taciz davası

ABD’de 16 kadın, taciz ve ayrımcılık iddiasıyla FBI’a dava açtı. Davacılardan ‘Jane Doe 1’ FBI Akademisi’nde 4 erkeğin tacizine uğradığını ve geceleri odasına dönerken takip edildiğini iddia etti. Bunun yanında iddianamede kurumda hata yapan kadınların aynı hatayı yapan erkeklere göre çok daha sert cezalandırıldığı, ayrımcılıkla ilgili şikâyette bulunan kadınların ise ‘izole edildiği’ belirtildi. FBI’a ajan ve analist olarak eğitilmek üzere stajyer olarak katılan kadınların 7 tanesi halen bu kurumda çalışıyor. Çarşamba günü açılan davanın ardından davacı kadınlardan 10 tanesi NBC televizyonunda katıldıkları programda yaşadıklarını anlattı. Tam isminin verilmesini istemeyen ve ‘Ava’ takma adını kullanan bir kadın Virginia eyaletinde bulunan FBI Akademisi’nde yaşadıklarını “Kendimi değersiz ve çöpe atılabilirmiş gibi hissetmeme sebep oldular” diyerek anlattı. Davacı kadınların avukatlığını üstlenen David Schaffer FBI’ın bu iddiaları karşılıklı oturup konuşmak istemediğini belirterek, “Herkes konuyu hasıraltı etmek istiyor” dedi.