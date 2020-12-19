14 yıldır çürümeye bırakılmıştı: İtalya'da 2000 yıllık mezar ziyarete açılıyor

Roma'nın ilk imparatoru Augustus için 2000 yıl önce inşa edilen anıt mezar, 3 yıl süren 12.25 milyon dolarlık restorasyon projesinin ardından mart ayında ziyaretçilere açılacak. Yuvarlak anıt mezar Roma İmparatorluğu boyunca kale, oditoryum ve gösteri merkezi olarak kullanılmış ve 14 yıl önce güvenli olmadığı için kapatılarak çürümeye bırakılmıştı.

DHA'da yer alan habere göre, Roma İmparatorluğu’nun ilk imparatoru Augustus, MÖ 28 yılında kendisi ve varisleri için İtalya’nın başkenti Roma’nın merkezine yaptırdığı silindir şeklindeki anıt mezar, 12.25 milyon dolar harcanarak 3 yıl boyunca restore edildi.

Roma Belediye Başkanı Virginia Raggi, anıt mezarın 1 Mart’ta ziyarete açılacağını açıkladı. Raggi basına yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

“Bu tarihi bir an. Pandeminin belirsizliklerine rağmen, geleceğe iyi niyetle baktığımız için böyle bir anıtı yeniden açmak bir umut işaretidir.”