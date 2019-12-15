13'lük cinayet çetesi

ABD’nin New york şehrinde bulunan Morningside Parkı’nda yürüyüşe çıktığı sırada soyguncular tarafından öldürülen 18 yaşındkai Bernard College birinci sınıf öğrenicisi Tessa Majors’ın katillerinin 13 yaşındaki bir çocuk ve ona yardım eden iki arkadaşı olduğu anlaşıldı. Polisin araştırmaları sonucu önceki gün yakalanan ve reşit olmadığı için ismi gizlenen 13 yaşındaki katil, genç kızdan para istediğini, vermeyince de bıçakladığını itiraf etti. Katil çocuk ona yardımcı olan 2 arkadaşının da eşkalini verdi. Yardımvılardan biri yakalanırken diğeri ise aranıyor.

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Genç kızı kanlar içinde bulan Columbia Üniversitesi güvenlik görevlisi acil servisi arayarak yardım istemiş, hastaneye kaldırılan genç kız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Reşit olmadığı için adı açıklanmayan katil, tutuklanarak çocuk cezaevine gönderildi. Harlem’in hemen yukarısında bulunan parkın sabuıkalı olduğu ve sapha olduğu için daha önce de pek çok soygunun yaşandığı öğrenildi.