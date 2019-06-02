12 yaşındaki çocuğa tasma takıp aç bıraktılar

ABD’nin Indiana eyaletinde bulunan Monroe Kasabası Şerif Ofisi, Eduardo (12) ismindeki çocuğun, 33 yaşındaki öz baba Luis Posso ve 26 yaşındaki üvey anne Dayan Median Flores’in kaldığı motel yakınlarındaki bir hastanede hayatını kaybettiğini belirtti. Çocuğun öldüğü sırada vücudundaki yağ oranının yüzde 0 ve ağırlığının 23-25 kilo olduğu kaydedildi. Dedektifler, olay sonrası çocuğun moteldeki küvete zincirlendiğine dair kanıt buldu. Aynı yerde köpeklerin eğitiminde kullanılan ve elektroşok veren bir tasma da bulundu. Ailenin bununla çocuğa işkence ettiği düşünülüyor. Adli tabip çocuğun esas ölüm sebebine karar verdikten sonra çift cinayet suçlamasıyla yargılanacak.